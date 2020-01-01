كل ما تريد معرفته عن الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين مبروك
بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم، عن عقد امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، فإن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الطلاب، خاصةً في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا.

وتستعرض "الفجر"، تلك الشروط في النقاط التالية:
١. حددت وزارة التعليم، اليوم الأحد، لإجراء اختبار القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية.

٢. يسري اختبار القبول على الطلاب الذين استوفوا شروط الالتحاق بالمدرسة وتقدموا بملفاتهم للمديريات.

٣. لكل طالب موعد ومقر امتحان مختلف عن الآخر، لذا يستوجب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التي ستبين مكان وميعاد الاختبار.

٤. تجرى الامتحانات بمقرات مراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

٥. يعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة.

٦. نظرًا لمرحلة التعايش مع فيروس كورونا، يستوجب ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجي لأداء الامتحانات.

٧. تظهر النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

٨. فيما يخص التظلمات، يحق للطالب خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج.

٩. يُقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، حيث يختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات.

المستندات المطلوبة
وحددت الوزارة، المستندات المطلوبة، للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، وهي، لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

تحضير إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه فقط لا غير، ثم التقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

وتسلم أوراق التقديم بالمديريات التعليمية "التعليم الفني" بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية، مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقديم المطلوبة.

ويشترط ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في أول أكتوبر 2019 عن 18 عام، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2019 بمجموع لا يقل عن  250 درجة.

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