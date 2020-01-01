حصر أسماء الأوائل الثلاثاء.. تطورات جديدة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:51 ص
رضا حجازي
رضا حجازي
ريم محمود
تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الاثنين، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة: إنه يتابع التصحيح أولًا بأول.

وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أن الثلاث مواد المتبقية للتصحيح سوف تنتهي غدًا، وأن حصر أسماء الأوائل على مستوى الكنترولات، سوف يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار خلال تصريحاته، إلى أن نسبة النجاح هذا العام أكثر من 78%؜ بالإضافة إلى أن عدد الناجحين هذا العام أيضا أكثر من العام الماضي.

ولفت إلى أن ظهور النتيجة سوف يكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وفي سياق آخر، كان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، تفقد أمس، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة بـ(قطاع المنصورة (أ) و(ب))، وذلك للاطمئنان علي سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.

وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح بإستمرار.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.

ويضم قطاع المنصورة أ (مقدري درجات) بمحافظة الدقهلية أوراق طلاب محافظات الشرقية إدارات (غرب الزقازيق – ديرب نجم – الإبراهيمية – القنايات – أولاد صقر – كفر صقر – ههيا – أبو كبير)، ومحافظة الغربية (شرق المحلة – غرب المحلة – سمنود – زفتى – قطور)، ومحافظة دمياط، بإجمالي عدد 43470 طالب.

وشارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، والدكتور أحمد هيكل رئيس اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات بالدقهلية، والمهندس عبد القادر إبراهيم رئيس اللجنة، ومحمد لطفى قنديل وكيل كنترول ب، والمهندس حسن الدهشان رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة أ، والبدري إبراهيم وكيل الكنترول في قطاع أ، وأسامة عبد الفتاح مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رضا حجازي تصحيح الامتحانات امتحانات الثانوية الثانوية العامة التعليم

أخبار تهمك

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

كروس يعلق على أزمة جاريث بيل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ ساعة و نصف

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

جيرالدو يضع الأهلي في أزمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يومين

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

4 تحركات مصرية لإنتاج لقاح كورونا.. تعرف عليها

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

10:46 ص

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

4 تحركات مصرية لإنتاج لقاح كورونا.. تعرف عليها

11:10 ص

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً