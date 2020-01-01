حصر أسماء الأوائل الثلاثاء.. تطورات جديدة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الاثنين، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة: إنه يتابع التصحيح أولًا بأول.





وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أن الثلاث مواد المتبقية للتصحيح سوف تنتهي غدًا، وأن حصر أسماء الأوائل على مستوى الكنترولات، سوف يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.





وأشار خلال تصريحاته، إلى أن نسبة النجاح هذا العام أكثر من 78%؜ بالإضافة إلى أن عدد الناجحين هذا العام أيضا أكثر من العام الماضي.





ولفت إلى أن ظهور النتيجة سوف يكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.





وفي سياق آخر، كان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، تفقد أمس، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة بـ(قطاع المنصورة (أ) و(ب))، وذلك للاطمئنان علي سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.





وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.





وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.





كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح بإستمرار.





وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.





ويضم قطاع المنصورة أ (مقدري درجات) بمحافظة الدقهلية أوراق طلاب محافظات الشرقية إدارات (غرب الزقازيق – ديرب نجم – الإبراهيمية – القنايات – أولاد صقر – كفر صقر – ههيا – أبو كبير)، ومحافظة الغربية (شرق المحلة – غرب المحلة – سمنود – زفتى – قطور)، ومحافظة دمياط، بإجمالي عدد 43470 طالب.



