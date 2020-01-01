فرقة الحضرة تطرح "نفسي أزورك يا نبي" في عيد الأضحى

Advertisements

تعرض فرقة الحضرة للإنشاد الديني أغنيتها الجديدة "نفسي أزورك يا نبي"، في عيد الأضحى المبارك.



الأغنية من ألحان نور ناجح، وكلمات عبد التواب مسلم ومصطفى محسب، وتوزيع أحمد العسال، وإخراج أحمد خيرت



انتهى تصوير الأغنية في ساحة الأنوار الحسينية بالعياشية (ساحة الشيخ قشر ) بمدينة قوص في الأقصر، تصوير شادي الفولي وإنتاج فرقة الحضرة.