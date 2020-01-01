برلماني يطالب بمراجعة تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح بالقاهرة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:48 ص
النائب
النائب
دينا إبراهيم
أعلن الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة واللواء محود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن ارتفاع تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء.

وطالب النائب اليوم الأحد، بإعادة النظر في تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة والشروق وبدر)، قائلًا: تؤكد المستندات الرسمية الصادرة بتلك المدن ارتفاع العديد من تسعير قيمة المتر المسطح بالعديد من المناطق بمدن شرق القاهرة الثلاثة عن مثيلتها داخل نفس المحافظة (محافظة القاهرة) كما هو وارد في قرار محافظ القاهرة رقم 3967 لسنة 2020 والمنشور بالعدد 153 من جريدة الوقائع المصرية في 7 يوليو 2020 دون وجود أي أسباب واضحة ومبررة من أجهزة تلك المدن الثلاث عن تلك الفروق الضخمة في تسعير المتر المسطح".

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، إلى أنه من الملاحظ أيضا الفارق الضخم في تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة والشروق وبدر) بما هو مدون في قرارات محافظ الجيزة أرقام 8170 و8171 لسنة 2019 والمنشورة بالعدد 290 في 25 ديسمبر لسنة 2019، خاصة في أرقام قيمة المتر المسطح مقابل التصالح (السكنى والتجاري)، كما أن التسعير بالعديد من المناطق بمحافظة الجيزة والواردة في تلك القررات السابق الإشارة إليها أقل بكثير من مثيلتها بمدن شرق القاهرة.

وتابع: "حق الحكومة في تحصيل الرسوم وزيادة موارد الموازنة العامة للدولة لا جدال فيه، ولكن المساواة العادلة بين كافة المناطق داخل محافظات الجمهورية يجب أن تقوم على المقارنة العادلة بين الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القاطنة لمناطق المحافظة الواحدة، مطالبا أن تكون الرسوم عادلة عند مقارنة المناطق بالمحافظات طالما تشابهت الطبقات الاجتماعية والاقتصادية القاطنة، بحيث تطبق العدالة عند تحصيل الرسوم التي تفرضها الحكومة يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أي أسس غير علمية أو غير منطقية.

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