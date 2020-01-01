رئيس النيابة الإدارية يفعل 5 وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوى

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
وجه المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضرورة تفعيل وتحديث أكثر من وسيلة إلكترونية لتقديم الشكوى، وسوف يتم تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وقرر "المنشاوي"، تفعيل استخدام الطرق التالية لإرسال الشكاوي:

أولا: إرسال الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية اضغط هنا.

ثانيا: إرسال الشكوى من خلال الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي 
(Facebook).

ثالثا: إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن ١٦١١٧.

رابعا: إرسال الشكوى من خلال تطبيق الـ WhatsApp رقم 01050601888.


خامسا: إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني [email protected]

على أن يراعى لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي رقم بطاقة الرقم القومي رقم الهاتف المحمول الخاص به. 

وفى هذا السياق أكدت النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوى. 

وقال المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، أن ذلك يأتى إطار مواكبة النيابة الإدارية للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية مما من شأنه تسهيل التقاضي وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.

وإيمانا من النيابة الإدارية بأهمية الشكوى كحق دستوري للمواطن باعتباره أحد أهم مصادر الكشف عن أوجه الفساد الإداري والمالى بالدولة وتيسيرا على جموع المواطنين.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، حاجتها لمعاونين جدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالإعلان عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.

ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 2872020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.

3- أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة. واوضحت الأمانة أن سحب الملفات خلال الفترة من 772020 حتى 2872020 مقابل سداد مبلغ (400) اربعمائة جنيهًا وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الاصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الاصل لدى تقديم الملف متوفيًا.

- موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأى جهات حكومية.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة. يلتزم راغب التقدم لسحب الملف بطباعة استمارة البيانات الاتية واستيفاء بياناتها وتقديمها رفق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة المؤهل الدراسي كشرط لسحب الملف.

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