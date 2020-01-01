مكافحة كورونا: نعد 40 بحثا عنه نثبت بهم أن مصر الأقوى عالميا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن كل اللقاحات الجاري تصنيعها لمواجهة فيروس كورونا مازالت في مرحلة التجارب السريرية، موضحا أن نتائج التجارب السريرية لمصل المملكة المتحدة أثبتت نجاحا حتى هذه اللحظة.





وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن قيام القيادة السياسية بحجز عدد كبير جدا من اللقاحات لحصول مصر عليها حال التأكد من فاعلية المصل وأمانه، تعتبر خطوة سباقة جدا.





وكشف أن هناك أكثر من 40 بحثا مصريا عن فيروس كورونا، ولن تعلن نتائجهم إلا بعد نشرهم في المجلات العلمية، معقبا: "نوعدكم أن هذه الأبحاث ستهز البحث العلمي العالمي كله.. وستثبت أن العالم المصري هو أحسن عالم في العالم، وأن الدولة المصرية أقوى دولة".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.



