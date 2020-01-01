"علوم القاهرة" تستكمل ماراثون الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

استكمل الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، الجولة التفقدية للإجراءات الاحترازية لامتحانات المستوى الرابع التحريرية للأسبوع الثالث على التوالي وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك طبقا لاستراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للوقاية من فيروس كورونا.





وأشار المناوي إلى أن الكلية حرصت على تطبيق خطة جامعة القاهرة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد على مدار الأسبوعين الماضيين بآليات تنفيذية واضحة ومعلومة المهام.





وأضاف المناوي أنه تم تشكيل لجنة عليا للامتحانات لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي للعملية الامتحانية.





وذكر المناوي أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، يتابع عن كثب تطبيق الكلية لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما نبه بضرورة الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب.





وصرح المناوي بأنه يتم العمل على الانتهاء من تصحيح كافة الأوراق الامتحانية بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية والعمل على سرعة الأنتهاء من رصد وإعلان النتيجة قبل نهاية شهر أغسطس.





وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، إلى أن الكلية تعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتى أقرتها جامعة القاهرة مسبقًا برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لحماية أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها المشاركين في الأعمال الأمتحانية بما يضمن جودة العملية الامتحانية، وأضافت المستشار الإعلامي للكلية، أنه لم يتم رصد أي مشاكل تعوق العملية الامتحانية خلال الفترة السابقة منذ بدء ماراثون الامتحانات للمستوى الرابع بالكلية.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





وقال مستشار وزيرة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر مستشار وزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.



