تجديد حبس هيثم محمدين والشيخ محمود شعبان

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد هيثم محمدين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة،

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وفيما قررت المحكمة تجديد حبس الشيخ محمود شعبان وآخرين بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجهت النيابة له تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.


قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت 25 يوليو، بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 جنية لاثنين متهمين وبالبراءة لـ10آخرين، فى عدة قضايا مختلفة بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة ارهابية اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور.

كما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية، في جلسة اليوم، البراءة لـ9 متهميت فى عدة قضايا مختلفة، وهم:

1- محمد عبدالله عيد أبوالعلا 
2- محمد إسماعيل عبدالرحمن محمد 
3- عبدالمعز السيد أحمد محمد 
4- محمد محمد السيد مندور 
5- محمد متولى أحمد النجار 
6- هانى محمد على إبراهيم 
7- يوسف الشبراوى عبدالمعبود 
8- السيد محمد مصطفى سلام 
9- السيد محمد السيد سالم 
10- محمود محمد العربى
11- محمد عبدالقادر عبدالكريم شعبان
12- محمد عبدالمطلب مرسى محمود 
13- عبدالرازق سالم عامر 
14- إبراهيم عبدالعال على الفرماوي 
15- أحمد سيف الإسلام محمد 
16- نجم محمد محمد السيد 
17- محمد عبدالسلام محمد النجار 
18- عزت جمعه إبراهيم سلطان 
19- خالد السيد حسن عبدالكريم

- المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات:
1- رأفت محمد سعيد منير
2- محمد متولى إبراهيم السيد


ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

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