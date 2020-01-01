دنيا المصري إمرأة لعوب أمام ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر"

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تقوم الفنانة دنيا المصري حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصري، وتُجسد دنيا خلال الأحداث شخصية إمرأة لعوب تدعى "نهلة"، تتزوج من عدة رجال، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار مشوق.



مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثان البطولات الدرامية لماجد المصري، وهو بطولة نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو قصة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.



ويقدم ماجد المصري شخصية مهندس، يدخل في العديد من الأزمات، من بينها الصراع على المال بطرق غير مشروعة، و يتناول ماجد المصري أيضًا قضية مهمة للمجتمع المصري.





وفي سياق آخر، شاركت دنيا المصري مؤخرًا في مسلسل "البيت الكبير 3"، وهو بطولة سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.





