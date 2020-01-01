أحمد كرارة يشوق جمهوره للجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"

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شوق الفنان أحمد كرارة، جمهورة للجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، من خلال نشر صورة جديدة له برفقة الفنانة هاجر أحمد، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: تتوقعو اية اللي هيحصل بين أش وايمن في الجزء الخامس ؟".





مسلسل "حكايات بنات" تدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة هاجر أحمد وأحمد كرارة وهند عبد الحليم وأسماء جلال.





يذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة، مسلسل "حب عمري" الذي شارك به رمضان 2020 المنقضي، وشارك في بطولته الفنان هيثم شاكر وأماني كمال.