كروس يعلق على أزمة جاريث بيل

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:29 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
وكالات

علق توني كروس نجم ريال مدريد على وضعية زميله جاريث بيل في الفريق خاصة في ظل عدم مشاركته بالمباريات الأخيرة.

وتراجع مستوى الجناح الويلزي بشكل رهيب خلال الموسمين الأخيرين، حيث كان في بادئ الأمر يغيب عن مباريات الفريق الملكي لكثرة إصاباته وتجددها، ولكن بعد تعافيه، أصبح يُستبعد من تشكيلة الريال الأساسية لأسباب فنية، وفي بعض الأحيان لأسباب انضباطية.

وعلق كروس على وضعية بيل الحالية قائلا: "هذا الوضع لا يناسب أي شخص. بالطبع، لم يتم التعاقد مع بيل ليجلس على مقاعد البدلاء، مثل ما يحدث الآن".

وأضاف: "أعتقد أن بيل أراد أن يرحل في الصيف الماضي، وأن النادي وافق على ذلك في البداية ثم رفض. لا أعرف ما إذا كان بيل لا يزال مستاء بعض الشيء بشأن ما حدث. إنه موضوع معقد".

ويرتبط بيل، الذي ظل حبيس مقاعد البدلاء في معظم المباريات التي خاضها ريال مدريد بعد استئناف الدوري الإسباني الذي توقف في وقت سابق على خلفية تفشي فيروس كورونا، يرتبط مع الريال بعقد يمتد حتى العام 2022، وأكد وكيل أعماله قبل أيام، أن اللاعب البالغ 31 عاما، لا يعتزم الرحيل وسيستمر مع "الميرينغي" حتى نهاية عقده.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد جاريث بيل توني كروس

أخبار تهمك

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

4 تحركات مصرية لإنتاج لقاح كورونا.. تعرف عليها

منذ ساعة و 9 دقيقة

جيرالدو يضع الأهلي في أزمة

منذ حوالي 3 ساعات

كروس يعلق على أزمة جاريث بيل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ ساعة و نصف

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يومين

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

10:46 ص

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

4 تحركات مصرية لإنتاج لقاح كورونا.. تعرف عليها

11:10 ص

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً