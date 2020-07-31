نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط متاح لتسجيل بياناتك

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
نتيجة الثانوية العامة 2020، ننشر لكم رابط لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها ولتسجيل بياناتك عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وللحصول على النتيجة فور اعتمدها رسميا من جانب الوزارة.

ويمكن للطلاب بالاسم ورقم الجلوس، معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 بكل سهولة، حيث تفضلنا أياما قليلة عن حدث مهم يترقبه أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، فمن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد أيام عيد الاضحى المبارك الموافق 31/7/2020.

وزاد بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فبعد الانتهاء من آداء الامتحانات التي أجريت في ظروف تختلف عن السنوات الماضية، وإن بدت في شكلها المعتاد خلال اللجان، إلا أنه كانت توجد إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار كورونا المستجد "كوفيد-19".


ويمكن للطلاب تسجيل بياناتهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020، ومعرفة تنسيق الثانوية العامة 2020 بكل سهولة لكتابة الرغبات فيما بعد.

وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول، سكون متاحة بعد حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الكنترولات عن الانتهاء من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضة التطبيقية، بشكل تام ويجرى رصد الدراجات في الوقت الراهن، كما سيتم تصحيح باقى المواد وفق الخطة الزمنية لأعمال التصحيح والرصد.

يُذكر أن موعد عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020، للكليات التي يشترط اختبارات قدرات، سيكون في الفترة من يوم 8 إلى يوم 20 أغسطس المقبل، وسيتم إعلان تنسيق المرحلة الأولى للطلاب بعد انتهاء اختبارات القدرات مباشرةً، حسبما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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