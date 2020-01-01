تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.27% في مستهل التعاملات





إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، على تراجع بضغط من الانخفاض شبه الجماعي للقطاعات ، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.27% إلى مستوى 7406.74 نقطة ليفقد نحو 20.04 نقطة ، وسجل سوق الأسهم السعودية تداولات بنحو 941.440 مليون ريال، من خلال التداول على 44.44 مليون سهم، موزعة على 50.66 ألف صفقة.





وعلي مستوي أداء القطاعات ، فقد تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.87%، كما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، وهبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15% فيما ارتفع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.10%.





وتصدر الارتفاعات بسوق السعودية سهم سلامة بنسبة 6.8%، تلاه سهم شمس بنحو 3.94%، كما ارتفع أداء سهم أسمنت الجنوب بنسبة 3.28% ، بينما تصدر التراجعات سهم الواحة بنحو 4.87%، تلاه سهم زجاج بنسبة 2.98%، وهبط سهم زيدان بنسبة 2.5% ، وتصدر التداولات سهم دار الأركان بنحو 9.5 مليون سهم، فيما كان سهم الشرقية للتنمية الأنشط من ناحية السيولة بنحو 87.67 مليون ريال.



