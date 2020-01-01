تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.27% في مستهل التعاملات

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:45 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، على تراجع بضغط من الانخفاض شبه الجماعي للقطاعات ، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.27% إلى مستوى 7406.74 نقطة ليفقد نحو 20.04 نقطة ، وسجل سوق الأسهم السعودية تداولات بنحو 941.440 مليون ريال، من خلال التداول على 44.44 مليون سهم، موزعة على 50.66 ألف صفقة.

وعلي مستوي أداء القطاعات ، فقد تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.87%، كما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، وهبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15% فيما ارتفع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.10%.

وتصدر الارتفاعات  بسوق السعودية سهم سلامة بنسبة 6.8%، تلاه سهم شمس بنحو 3.94%، كما ارتفع أداء سهم أسمنت الجنوب بنسبة 3.28% ، بينما تصدر التراجعات سهم الواحة بنحو 4.87%، تلاه سهم زجاج بنسبة 2.98%، وهبط سهم زيدان بنسبة 2.5% ، وتصدر التداولات سهم دار الأركان بنحو 9.5 مليون سهم، فيما كان سهم الشرقية للتنمية الأنشط من ناحية  السيولة بنحو 87.67 مليون ريال.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس الماضي على تراجع هامشي بعد ارتفاع استمر لجلستين على التوالي، وسط تراجع أغلب القطاعات بقيادة الطاقة والاتصالات متجاهلاً ارتفاعات البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.01% ليفقد نحو 1.11 نقطة انخفض به إلى مستوى 7426.78 نقطة.

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