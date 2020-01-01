الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:46 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حسام مجدي
يستعد النادي الأهلي لخطف صفقة مفاجأة من غريمه التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمكن الأهلي من الحصول على توقيع رجب بكار نجم دفاع نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية تمهيدا لإنضمامه إلى الفريق.

ودخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع رجب بكار وحصل توقيعه بعد موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على فكرة ضم اللاعب لتدعيم خط دفاع الفريق.

ويتبقى حاليا أن ينهي النادي الأهلي الاتفاق مع نظيره نادي بيراميدز في الأيام القليلة المقبلة لحسم صفقة رجب بكار بشكل رسمي.

يذكر أن نادي الزمالك يعد من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط الدفاع الفريق الموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة رجب بكار صفقات الاهلي رجب بكار الزمالك ألأهلي

أخبار تهمك

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ 12 دقيقة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يومين

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 11 ساعة

مدافع نابولي يتعرض للإصابة قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

جيرالدو يضع الأهلي في أزمة

منذ أقل من ساعتين

ناشئ الأهلي الواعد يهدد مستقبل محمود وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الزمالك يقلب الطاولة على الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم بيراميدز

الزمالك يبدأ التحرك لخطف نجم بيراميدز

الزمالك يستعد لخطف صفقة جديدة من الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

07:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً