الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

يستعد النادي الأهلي لخطف صفقة مفاجأة من غريمه التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتمكن الأهلي من الحصول على توقيع رجب بكار نجم دفاع نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية تمهيدا لإنضمامه إلى الفريق.





ودخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع رجب بكار وحصل توقيعه بعد موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على فكرة ضم اللاعب لتدعيم خط دفاع الفريق.





ويتبقى حاليا أن ينهي النادي الأهلي الاتفاق مع نظيره نادي بيراميدز في الأيام القليلة المقبلة لحسم صفقة رجب بكار بشكل رسمي.





يذكر أن نادي الزمالك يعد من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط الدفاع الفريق الموسم المقبل.