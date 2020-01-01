ستوسور تغيب عن البطولات حتى نهاية الموسم

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
قررت لاعبة التنس الأسترالية المخضرمة سمانثا ستوسور أن تغيب عن البطولات والملاعب حتى نهاية العام الحالي في ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد وبعد أن وضعت شريكتها ليز أستلينج طفلة في الشهر الماضي لكنها تعهدت بالعودة من جديد في العام المقبل.

وقرر اتحاد محترفات التنس استئناف مباريات اللعبة بإقامة بطولة باليرمو المفتوحة للسيدات بداية من الثالث من أغسطس المقبل في عاصمة صقلية بعد توقف نشاط الرياضة في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا سريع العدوى.

ونقل الاتحاد الأسترالي للتنس عن ستوسور (36 عاما) قولها:" مع اقتراب عودة المباريات، وفي ظل استمرار تفشي الفيروس وتطبيق إجراءات الحجر الصحي، وفي ظل بقية الأمور الأخرى التي سيتعين عليك التعامل معها، قررت عدم المشاركة في أي بطولات حتى نهاية العام".

وأضافت ستوسور التي سبق لها التتويج بلقب أمريكا المفتوحة:" سأبقى هنا واستمتع بالتواجد مع أسرتي وسأخوض التجربة كلها مع الطفلة ايفي خلال الأشهر الستة المقبلة واستمتع بالتواجد هنا".

ووصلت ستوسور لأفضل مركز في التصنيف العالمي وهو المركز الرابع في 2011 وهزمت سيرينا وليامز في نهائي أمريكا المفتوحة في نفس العام لتحصد لقبها الكبير الأول.

وقالت سوستور إنها تأمل أن يكون لوضعها الأسري الجديد تأثيرات إيجابية عند العودة للملاعب من جديد في العام المقبل.

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