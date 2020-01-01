تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:40 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسراً 15.010 نقطة ليصل إلى مستوى 4859.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% خاسراً 16.580 نقطة ليصل إلى مستوى 5262.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 7.210 نقطة ليصل إلى مستوى 4069.77 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% خاسراً 7.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4024.30 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 25.3 مليون سهم بقيمة 7 ملايين دينار كويتي عبر 2685 صفقة.


وهبطت 7 قطاعات  ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.06%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

 
وجاء سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 7.21%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 7.07%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.69% ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.25%، ثم سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 5%.

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