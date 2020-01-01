مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.09% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 11 نقطة ليصل إلى مستوى 1283.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 401.1 ألف درهم.







