مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.09% بمستهل تعاملات اليوم
الأحد 26/يوليه/2020 - 10:36 ص
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 11 نقطة ليصل إلى مستوى 1283.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 401.1 ألف درهم.
وهبط بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.08% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.68% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.76%، فيما ارتفع سهمي مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.43%، 0.64%، على التوالي.
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