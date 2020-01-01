مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.09% بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:36 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.09% خاسراً 11 نقطة ليصل إلى مستوى 1283.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 401.1 ألف درهم.


وهبط بسوق البحرين المالي  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.08% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.68% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.76%، فيما ارتفع سهمي مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.43%، 0.64%، على التوالي.

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