"جاني في ملعبي" أغنية جديدة تجمع بين محمد نور وعزيز الشافعي

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

انتهى المطرب محمد نور من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "جاني في ملعبي"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، ومن المُقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب، والكليب من إخراج بتول عرفة، والأغنية من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



وفي سياق آخر، طرح محمد نور مؤخرًا أغنية "مالك يا ترى"وهي من كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه فى كتابة الأغانى، وتوزيع محمد علام، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع "اليوتيوب".


والجدير بالذكر أن محمد نور قد انتهى من تسجيل أربع أغنيات من ألبومه ‏الجديد، الأغنية الأولى تحمل اسم "رجعنا من تاني"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، و ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية تحمل اسم "شفتوا ‏القمر"، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق‎.‎



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