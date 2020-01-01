انطلاق دوري السلة الأمريكي للسيدات ببيان ضد العنصرية

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
انطلق الموسم المؤجل من دوري كرة السلة الأمريكي للسيدات أمس السبت ببيان ضد الظلم العنصري.

وغادرت لاعبات سياتل ستورم ونيويورك ليبيرتي الملعب وتوجهن لغرف خلع الملابس أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي قبل بداية المباراة الافتتاحية للموسم الذي تم اختزاله وتأجيله بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات الشهر الماضي أن الجولة الأولى من منافسات المسابقة ستشهد دعم حملة "حياة السود مهمة" عبر شعارات على قمصان اللعب إلى جانب إجراءات أخرى.

وتشهد المسابقة، حسب نظامها الجديد، 22 مباراة لكل من الفرق الــ12 المشاركة في الدوري.

وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الموسم قبل شهرين، لكن البداية تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشهد الجولة الأولى ظهور اسم "برونا تايلور" على قمصان اللعب، حيث تسعى لاعبات الدوري إلى "تعزيز الوعي والسعي لتحقيق العدالة للسيدات والفتيات اللاتي اعتبرن ضحايا منسيات لوحشية الشرطة والعنف العنصري"، حسب ما ذكرته رابطة الدوري في بيان.

وسيسمح للاعبات بمواصلة ارتداء تلك القمصان التي تحمل اسم برونا تايلور في المباريات التالية وطوال الموسم.

كذلك سترتدي اللاعبات قمصان خلال عمليات الإحماء تحمل عبارة "حياة السود مهمة"، وهو الشعار الذي سيظهر بشكل بارز في الملاعب.

وجرى إطلاق النار على الأمريكية من أصول أفريقية برونا تايلور، التي كانت تبلغ من العمر 26 عاما وكانت تعمل فنية طوارئ طبية، حين دخل رجال الشرطة إلى شقتها في لويسفيل في 13 مارس الماضي في إطار تحقيق في قضية تتعلق بالمخدرات.

وبات اسم برونا تايلور يتردد في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، وقد تكرر ذلك خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا إثر حادث مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض خلال وجوده في حجز الشرطة في 25 مايو الماضي.

وقبل انطلاق المباراة تحدثت كل من لايشيا كلاريندون لاعبة ليبيرتي وبريانا ستيوارت لاعبة ستورم وأهدت منافسات الموسم إلى تايلور وحركة حياة السود مهمة قبل أن تقف جميع اللاعبات 26 ثانية في حالة صمت في إشارة إلى عمر تايلور لدى وفاتها.

وبعد المباراة التي انتهت بفوز سياتل 87/71 خصصت جميع اللاعبات الحديث، خلال المقابلات الصحفية التي تجرى بعد المباريات، عن قضية تايلور بجانب المطالبة بتطبيق العدالة.

وارتدت جميع اللعبات قمصانا خلال عملية الإحماء، تحمل عبارة "حياة السود مهمة" على مقدمة القميص بينما حمل ظهر القميص عبارة "أذكر اسمها".

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