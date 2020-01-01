ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.22% خلال التعاملات الصباحية
الأحد 26/يوليه/2020 - 10:30 ص
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحاً 4.59 نقطة ليصل إلى مستوى 2057.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.9 مليون سهم محققة ما قيمته 87.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1129 صفقة لعدد 27 سهماً.
وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.33%، 0.28%، على التوالي.
وقفز 11 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك العقارية بنسبة 9.08%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.44%، فيما تراجع 11 سهماً ، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.9 مليون ورقة بقيمة 32.1 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.29%.
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