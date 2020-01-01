المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات الأسبوع علي ارتفاع بنسبة 0.20%





إرتفعت مؤشرات البورصة المصرية، مع أول تعاملات بداية جلسات الأسبوع، حيث عطلت البورصة يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 10481 نقطة، و ارتفع معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1507 نقطة، وتابعهم في الصعود مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة.







