المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات الأسبوع علي ارتفاع بنسبة 0.20%

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:14 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إرتفعت مؤشرات البورصة المصرية، مع أول تعاملات بداية جلسات الأسبوع، حيث عطلت البورصة يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. 


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 10481 نقطة، وارتفع معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1507 نقطة، وتابعهم في الصعود مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة.


وإختتمت البورصة المصرية تداولات  يوم الأربعاء  الماضي ختام تداولات الأسبوع على تباين بعد جلستين من الصعود ، لينهى المؤشر الرئيسي متراجعا بنسبة  0.93% عند 10459 نقطة باستمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية على القياديات و التجارى الدولى الذى اغلق متراجعا بنسبة 2.24% عند 62.76  جنيه ، فيما استمر السبعينى على أداءه الجيد مع استمرار الأداء الشرائى للأفراد بكافة فئاتهم على أسهمه الصغيرة و المتوسطة مع نشاط ملحوظ على أسهم المضاربات ، و الذى جاء بقيم تداولات أقل من المتوسط لتسجل 893 مليون جنيه و هى السمة الإيجابية فى جلسات الهبوط ( تراجع قيم التداول نسبيا )  ، و جاء حجم التداول 279 مليون سهم من خلال 35032 صفقة بمخطط سيولة للشراء 47% بالتداول على 176 ورقة مالية ربحت منها 86 ورقة و تراجعت 63 ، فيما ظلت على ثبات 27 ورقة مالية دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بنسبة 1.845 مليار جنيه مسجلا 576.544 مليار جنيه
 

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