توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك في التوافد على مقر النادي منذ الساعة التاسعة صباحا، من أجل التسجيل في كشوف الاعضاء الخاصة بانعقاد عمومية الأبيض


وتضمن جدول الأعمال 11 بندا وهي: التصديق على محضر الاجتماع السابق، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي.

كما سيجري النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة بالمحترفين، وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المالي 2019-2020.


وجاء توافد الاعضاء بشكل بسيط في الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث من المقرر ان تشهد الجمعية العمومية لنادي الزمالك حضور مكثف خلال الساعات القليلة المقبلة.

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