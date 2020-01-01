أحمد آدم يتوقف عن تصوير "صابر وراضي" لهذا السبب

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أخذ فريق عمل فيلم "صابر وراضي" اجازة من التصوير بسبب عيد الأضحى، ولتغيير الديكورات، ومن المقرر إستئناف التصوير مرة أخرى، عقب إجازة عيد الأضحى.





فيلم "صابر وراضي"من تأليف محمد نبوي، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محيي الدين، وتدور أحداث الفيبم في إطار كوميدي.





ويجسد أحمد آدم خلال الأحداث شخصية سائق راضي عن حياته و لديه أمل وطاقة إيجابية وينظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربي كسكرتيرة، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي مشوق.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، وهو بطولة صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، مي سليم، دينا فؤاد، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار.

