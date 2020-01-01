التموين: مبادرة "مايغلاش عليك" تعود بالنفع على محدودي الدخل

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عمرو مدكور، مساعد وزير التموين، إن مبادرة "مايغلاش عليك" تعود بالنفع على المواطن محدود الدخل في اتجاهين، حيث يستفيد بالخصم المقدم من خلال البطاقة التموينية، فضلا على أنه يستفيد بخصم يصل 20% مقدم من التجار.

وأشار "مدكور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الوزارة توفر قاعدة البيانات الخاصة بمستحقي الدعم بنوعيه الخبز والسلع التموينية وترسلها لوزارة المالية لوضعها على قاعدة البيانات المتعلقة بالمبادرة.

وأوضح أن التجار والمصانع والمحلات التجارية التي ستشارك في المبادرة ستضع لافتة "مايغلاش عليك" لتعريف المواطن بها.

وكشف محمد معيط وزير المالية، خلال تصريحات إعلامية سابقة،أن الوزارة تستعد الأحد لإطلاق مبادرة" مايغلاش عليك"، والتى تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعي مرة أخرى بعدما تأثر سلبا بسبب أزمة كورونا.

وأضاف" معيط" أن أزمة كورونا لم تؤثر فقط على تراجع معدلات الإنتاج الصناعي، بل اثرت ايضا على انخفاض دخل المواطنين وتراجع معدلات استهلاكهم، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وتابع، "المبادرة تهدف لعودة النشاط الاقتصادي سريعًا، والتى جاءت من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الأسراع في رفع معدلات استهلاك المواطنين من السلع التي تزداد فيها نسبة التصنيع المحلي.

واشار" وزير المالية"، إلى أن مبادرة" مايغلاش عليك"، ستوفر لأصحاب بطاقات التموين دعم بقيمة 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لبطاقة التموين الواحدة، ما تمكن الفرد من الحصول على خصم بنسبة 10% على السلع التى سيقوم بشرائها في المبادرة، بالإضافة إلى خصم إضافي يمنحه التجار لجميع المواطنين على مختلف أنواع السلع بنسبة 20%، قائلا" يعني لو سلعه كان سعرها 1000 جنيه قبل المبادرة تقدر تشتريها في المبادرة بقيمة 800 جنيه بسبب خصم 20%، ولو أنت صاحب بطاقة تموين ستحصل على خصم 10% ليصل سعرها إلى 700 جنيه."

وأوضح "معيط"، أن قيمة الدعم المالي التى ستوفره المبادرة لأصحاب بطاقة التموين غير مسموح أن يتم شراء به سلع تموينية، حيث سيستخدم فقط في شراء السلع التى سيتم طرحها في المبادرة وهي اجهزة كهربائية، وملابس، وسلع معمرة، مشيرا إلى أن قيمة الدعم المالي ستتحمله الخزانة العامة للدولة بنحو 12.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يتم أطلاق الموقع الرسمي للمبادرة مايغلاش عليك، www.mobadra.gov.eg، والذي سيستعرض الشركات المشاركة في المباردة وتوفير امكنية شراء السلع أونلاين، وخدما التقسيط للمشتريات.

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