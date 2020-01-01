عيد الأضحى 2020.. نصائح لشواء الأضحية بطريقة أمنه

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لشواء أمن وصحي في عيد الأضحى 2020، حيث يقدم المركز الألماني للتغذية نصائح لطهي الأضحية جيدا وبطريقة صحيحة، ومنها ما يلي:

1- يمكن الشواء في مكان مفتوح لان الأماكن المغلقة تبعث أول أكسيد الكربون نتيجة الفحم المحترق، وهذا يؤدي للاختناق.

2- ضع الشواية في مكان ليس به رياح نظرا لأن درجة جرارة الشوايات قد تصل لـ400 درجة مئوية.

3- ابتعد كل البعد عن المواد التي تؤدي إلى سرعة الاشتغال، مثل البنزين أو الكحول، لأنها قد تتسبب في نشوء لهب ناري. 

4- يجب استعمال مواد الإشعال الخاصة، تجنبا لحوادث الشواء الشائعة كحروق الوجه والأيدي.

5- يجب أن تبعد الأطفال تماما عن الشواية عند شواء الأضحية لكي لا يتعرضون للإصابة.

6- لا يجوز استعمال الشوايات القديمة، إلا إذا كانت كل أجزائها متصلة ببعضها البعض جيدا؛ حيث ينبغي أن تكون الشبكة متصلة جيدا بالشواية، وألا تكون منحنية.

7- يجب غسل اليدين جيدا بالصابون قبل الشواء، مع مراعاة فصل اللحوم النيئة عن غيرها من الأغذية وتخصيص أدوات مطبخ لها، منعا لانتقال البكتيريا.

8- ينبغي أن تنضج اللحوم جيدا، حيث لا يجوز أن تقل درجة الحرارة عن 70 مئوية.

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