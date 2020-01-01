عيد الأضحى 2020.. نصائح عليك اتباعها قبل شراء الأضحية

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
أياما قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2020، حيث سيوافق يوم الجمعة 31 من يوليو الجاري، ومن هنا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمواطنيها مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها قبل شراء الأضحية في العيد:
 
- ابتعد عن شراء الاضحية ذات الفرو الكثيف، ويمكن أن تكون حجمها خداعا للمشتري.

- يجب عند شراء الأضحية، مراعاة أن يكون الوزن المثالي لها ما بين 50 إلى 60 كيلوجراما حتى يكون فيه لحم ذو جودة.

- يجب عند شراء الأضحية مراعاة السن، فأفضل الانواع تتراوح أعمارها من عام ونصف إلى عامين، حيث أن اللحم يكون أفضل ولا يأخذ وقتا طويلا في الطهي.

- يمكن لمشتري الأضحية التعرف على عمرها من خلال الأسنان، يمعنى إذا كان لديه "جوزين" كبار في الأمام إذا هو في سن الرشد المناسب للشراء، وفي حالة كانت الأسنان كلها كبيرة فيكون عجوز ولا يفضل شراءه.

- اضغط على بطن الأضحية لكي تتاكد انها غير مملوءة بالملح وصالحة للشراء.

- عليك التأكد من أن الأضحية ليس بها عيب شرعي، وفقا لحديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم: "أربعة لا تجوز في الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء التي لا مخ فيها".

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