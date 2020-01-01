وكيل تعليم الفيوم يتابع استراحات المعلمين بامتحانات الدبلومات الفنية
الأحد 26/يوليه/2020 - 10:00 ص
ريهام على
تابع الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، استراحات السادة المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم 2020.
وكان "عبدالله" تابع أمس، عددا من الاستراحات بمحافظة الفيوم للتأكد من جاهزيتها، حيث تم تجهيز استراحات المعلمين على أعلى مستوى من أجل تهيئة المناخ المناسب للسادة الضيوف أثناء فترة اقامتهم بمحافظة الفيوم وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة؟
وقال: إنه تفقد الاستراحات واطمأن على تجهيزها بكل سبل المعيشة لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة والتأكد من إعدادها إعدادًا جيدًا بما يليق بالمعلم لافتًا إلى مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات.
وأشار إلى توفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات، من أسِرة والكهرباء والإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات والأدوات اللازمة لضمان حسن الإقامة للمراقبين وتتيح إقامة تليق بالمعلمين الشرفاء.
تطورات فيروس كورونا في مصر:
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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