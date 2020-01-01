وكيل تعليم الفيوم يتابع استراحات المعلمين بامتحانات الدبلومات الفنية

تابع الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، استراحات السادة المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم 2020.





وكان "عبدالله" تابع أمس، عددا من الاستراحات بمحافظة الفيوم للتأكد من جاهزيتها، حيث تم تجهيز استراحات المعلمين على أعلى مستوى من أجل تهيئة المناخ المناسب للسادة الضيوف أثناء فترة اقامتهم بمحافظة الفيوم وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة؟





وقال: إنه تفقد الاستراحات واطمأن على تجهيزها بكل سبل المعيشة لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة والتأكد من إعدادها إعدادًا جيدًا بما يليق بالمعلم لافتًا إلى مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات.





وأشار إلى توفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات، من أسِرة والكهرباء والإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات والأدوات اللازمة لضمان حسن الإقامة للمراقبين وتتيح إقامة تليق بالمعلمين الشرفاء.



