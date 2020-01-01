نجم الزمالك السابق: عبد الله السعيد ليس له شبيه في مصر

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:59 ص
عمرو فهيم
عمرو فهيم
محمد جمال
عمرو فهيم: حسني عبد ربه هو أحد رموز لاعبي كرة القدم المصرية


أكد عمرو فهيم نجم الزمالك والإسماعيلي السابق، أن حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي هو أحد رموز الكرة المصرية عبر التاريخ.


وأضاف فهيم خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكم" مع الإعلامية مي حلمي "عبد ربه لاعب يمتلك إمكانيات عالية، وحزنت بسبب الهتافات من بعض جماهير الإسماعيلي ضده، لأن تاريخة الكبير مع النادي الإسماعيلي يمنع أي شخص من التعدي عليه لفظيا".


وأكمل: "طالبت من حسني عبد ربه عدم الإعتزال، لأنه من الصعب الحصول علي لاعب مثل مواصفات عبد ربه، وهناك أيضا لاعب آخر ليس له شبيه وهو عبد الله السعيد لاعب الإسماعيلي السابق، وهو أحد نجوم الكرة المصرية حاليا ويصعب تعويضة".


وأختتم"الأجيال السابقة من الصعب تعويضها خلال الفترة الحالية، وأتمني عودة الدراويش للبطولات من جديد".



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