تخزين لحوم عيد الأضحى في الثلاجة (نصائح وإرشادات)

هناك مجموعة من النصائح والارشادات التي يجب أن تتبعيها في عيد الأضحى المبارك 2020 قبل تخزين لحوم العيد في الثلاجة، لكي يتم تخزينها بطريقة سليمة وأمنه.

ووفقا لخبراء التغذية، فهناك نصائح لتخزين لحوم عيد الأضحى 2020 في الثلاجة بطرق آمنة، وهي كالتالي:





1- احفظي اللحوم في الثلاجة فور شرائها.

2- امتنعي عن غسل اللحوم قبل تخزينها.

3- لا يصح رش الملح على اللحوم التي تخزن بالفريزر.

4- اعلمي جيدا أن اللحوم الحمراء قليلة الدهن مدة صلاحيتها أطول من اللحوم التي بها دهون عالية.

5- اللحوم المفرومة المجمدة مدة صلاحيتها أقل من اللحوم الصحيحة وبالتالي يجب استعمالها أولا.

6- لضمان سلامة اللحم لفترة طويلة احفظي اللحوم في أكياس الفريزر جيدا منعا لتسرب الهواء بها.

7- احفظي اللحوم في رف مستقل في الفريزر بعيدا عن الخضار.

8- استخدمي اللحوم ولا تتركيها في الفريزر فترات طويلة لان قيمتها الغذائية تقل سريعا.

9- يفضل استخدام اللحوم الحمراء في فترة أقصاها 3 أشهر، واللحوم عالية الدهون شهرين، والمفرومة شهر.

10- عند إخراج اللحوم من الفريزر لطهيها يجب إذابة ثلجها من خلال وضعها بالثلاجة وعدم تركها خارج الثلاجة لأن ذلك يفسدها ويكون الجراثيم والبكتيريا عليها.