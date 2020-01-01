تفاصيل جلسات فصل بلازما لمريض مصاب بالتهاب رخوي في مستشفى المنصورة

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:50 ص
الجراحة
الجراحة
محمد كشك
شهد مستشفى المنصورة العام الجديد، في محافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي، في إجراء جلسات فصل بلازما لمريض مصاب بالتهاب رخوى حاد (متلازمه جيلان بارييه)؛ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى المنصورة العام الجديد.

ومن ناحيته، أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بالدقهلية تحقيق إنجاز جديد، على يد أبطال الجيش الأبيض، حيث نجح فريق طبي، في إجراء جلسات فصل بلازما لمريض يبلغ من العمر 70 عاما مصاب بالتهاب رخوى حاد (متلازمه جيلان بارييه)؛ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعد تلك الحالة هي الأولى من نوعها في محافظة الدقهلية. 

كما اطمأن وكيل صحة الدقهلية، على أن المريض بحالة مستقرة، بعد عمل جلستين من فصل البلازما، واعلن عن استكمال باقي الجلسات حتى تعافي المريض بصورة نهائية. 

الجدير بالذكر أن متلازمة جيلان بارييه هو مرض مناعي يصيب الأعصاب الطرفية ويبدأ بعد عدوى بكتيريه أو فيروسية، حيث يحدث اختلال في جهاز المناعة الذاتيه. ويحدث شلل يبدأ بصعوبة شديدة في الحركة وقد يصل لعضلات التنفس، وتصل نسبة الوفاة إلى 10% من الحالات إذا لم يتم توفير فصل البلازما. 

تطورات فيروس كورونا في مصر:

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تفاصيل جلسات فصل بلازما لمريض مصاب بالتهاب رخوي في مستشفى المنصورة
تفاصيل جلسات فصل بلازما لمريض مصاب بالتهاب رخوي في مستشفى المنصورة
تفاصيل جلسات فصل بلازما لمريض مصاب بالتهاب رخوي في مستشفى المنصورة
تفاصيل جلسات فصل بلازما لمريض مصاب بالتهاب رخوي في مستشفى المنصورة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى كورونا جراحة المنصورة العام التهاب رخوي

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يوم

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يومين

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ أقل من ساعتين

جيرالدو يضع الأهلي في أزمة

منذ أقل من ساعتين

مدافع نابولي يتعرض للإصابة قبل مواجهة برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

ناشئ الأهلي الواعد يهدد مستقبل محمود وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

رغماً عن بيريز... زيدان يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

07:44 ص

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً