تفاصيل جلسات فصل بلازما لمريض مصاب بالتهاب رخوي في مستشفى المنصورة

شهد مستشفى المنصورة العام الجديد، في محافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي، في إجراء جلسات فصل بلازما لمريض مصاب بالتهاب رخوى حاد (متلازمه جيلان بارييه)؛ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى المنصورة العام الجديد.





ومن ناحيته، أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بالدقهلية تحقيق إنجاز جديد، على يد أبطال الجيش الأبيض، حيث نجح فريق طبي، في إجراء جلسات فصل بلازما لمريض يبلغ من العمر 70 عاما مصاب بالتهاب رخوى حاد (متلازمه جيلان بارييه)؛ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعد تلك الحالة هي الأولى من نوعها في محافظة الدقهلية.





كما اطمأن وكيل صحة الدقهلية، على أن المريض بحالة مستقرة، بعد عمل جلستين من فصل البلازما، واعلن عن استكمال باقي الجلسات حتى تعافي المريض بصورة نهائية.





الجدير بالذكر أن متلازمة جيلان بارييه هو مرض مناعي يصيب الأعصاب الطرفية ويبدأ بعد عدوى بكتيريه أو فيروسية، حيث يحدث اختلال في جهاز المناعة الذاتيه. ويحدث شلل يبدأ بصعوبة شديدة في الحركة وقد يصل لعضلات التنفس، وتصل نسبة الوفاة إلى 10% من الحالات إذا لم يتم توفير فصل البلازما.



