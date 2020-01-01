ننشر موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020 للقطاعين العام والخاص

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
إزداد البحث في الأونة الأخيرة عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020 للقطاعين العام والخاص، حيث يفصلنا أياما قليلة عن موعد عيد الأضحى االمبارك.

وأكدت دار الإفتاء أن موعد وقفة عرفات 2020 يوافق يوم الخميس 30 من الشهر الجاري، وبهذا فتكون أول أيام العيد الأضحى المبارك 2020 يوم الجمعة الموافق 10 ذي الحجة لعام 1441 هجريا، و31 يوليو 2020 ميلاديا.

أما موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاعين العام والخاص، فمن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2020 رسميا من وقفة عرفات يوم الخميس القادم، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذي الحجة الموافق 31 من شهر يوليو الجاري، وتعتبر هذه هي الإجازة الرسمية في مصر ومعظم الدول العربية، ويستمر عيد الأضحى حتى الثلاثاء، في جميع القطاعات العامة والخاصة.

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