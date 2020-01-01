ننشر موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020 للقطاعين العام والخاص

إزداد البحث في الأونة الأخيرة عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020 للقطاعين العام والخاص، حيث يفصلنا أياما قليلة عن موعد عيد الأضحى االمبارك.





وأكدت دار الإفتاء أن موعد وقفة عرفات 2020 يوافق يوم الخميس 30 من الشهر الجاري، وبهذا فتكون أول أيام العيد الأضحى المبارك 2020 يوم الجمعة الموافق 10 ذي الحجة لعام 1441 هجريا، و31 يوليو 2020 ميلاديا .



