بعد طرحها بأسبوع.. ليال عبود تعلق على أغنية "ومن الحب ما قتل"

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة اللبنانية ليان عبود مقطع فيديو جديد من أغنيتها التي تحمل اسم "ومن الحب ما قتل"، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك بعد قيامها بطرح أغنية "ومن الحب ما قتل"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعلقت قائله: "أن هذا توفيق الله لها ومحبة من جمهورها الكريم".

وتابعت: "أن أغنية ومن الحب ما قتل مشاعرها صادقة غير محتوية على إصطناعات لذلك وصلت الى قلب الجمهور".

وأضافت: "أن ألحانها أيضًا تناغمت مع كلمات الأغنية لذلك أضفت نوع من الاحساس والبهجة للمستمع وأنها حرصت أن تكون رسالة لكل عاشق قام بقتل حبه بيده وترك الذكريات فقط".

يذكر أن أغنية "ومن الحب ما قتل" من كلمات منصور خليل، وألحان ريشار نجم، ودوري شحادة، إخراج حسين سلمان.

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