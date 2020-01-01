موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:35 ص
برشلونة ونابولي
برشلونة ونابولي
محمد الدمتناوي
يلتقي برشلونة الإسباني أمام نظيره نابولي الإيطالي، يوم الثامن من أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نابولي، على أرضية ملعب كامب نو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سان باولو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويغيب عن برشلونة أمام نابولي النجم التشيلي أرتورو فيدال بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس بعد حصولة على البطاقة الصفراء الثانية.

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