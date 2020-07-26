الأرصاد عن طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 35

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاحد الموافق 26/7/2020، مشيرة إلى ان البلاد يسودها طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع وجود شبورة مائية في الصبح الباكر.





وعن طقس السواحل الشمالية، فيكون معتدل في ساعات النهار مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا، أما معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري فتصل إلى 80 %.

وعن حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد، فيكون طقس شديد الحرارة، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية .

أما ليلا؛ فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف في شمال الصعيد وجنوب الصعيد.





وعن درجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة فتكون العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.