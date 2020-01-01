عمرو فهيم: لا أعلم عن أسباب رحيلي عن الزمالك .. وأوتوفستر طالب بعودتي مرة أخري بعد تألقي

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:19 ص
عمرو فهيم
عمرو فهيم
محمد جمال


أكد عمرو فهيم نجم الزمالك والإسماعيلي السابق، أن مدرب الزمالك أوتوفستر هي السبب الرئيسي في رحيلة عن صفوف القلعة البيضاء، وكان في ذلك الوقت من اللاعبين الأساسيين بالفريق.


وأضاف فهيم خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكم" مع الإعلامية مي حلمي "أوتوفستر بعد نهاية الموسم قرر رحيلي بشكل مفاجئ، لأنني كنت من اللاعبين الأساسيين بالفريق في ذلك الوقت، وتقبلت القرار لأنني لم أقصر في حق النادي وذهبت للعب ضمن صفوف الإسماعيلي في الموسم التالي".


وأكمل" حققت مع الدراويش بطولة الدوري، وطلب أوتوفستر عودتي لصفوف الزمالك مرة أخري ولكنني رفضت، وفضلت الإستمرار مع النادي الإسماعيلي، لأن المدرب الالماني كان أحد أسباب رحيلي عن الزمالك".


وأختتم"لم أعرف سبب رحيلي عن الزمالك حتي الأن، وأعتقد أن المدرب أيضا لا يعرف السبب لأنني لم أقصر في أداء التدريبات أو المباريات".



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