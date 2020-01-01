20 طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

اخترقت 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أجواء منطقة الجنوب، حسبما ذكرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.

وأصدرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، بيانًا أعلنت فيه أن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وأضاف مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، أنه تم يوم السبت تسجيل 9 خروقات معادية أيضا في أجواء الجنوب، حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت قيادة الجيش متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتعتبر الخروقات الإسرائيلية المستمرة خرقا للسيادة اللبنانية والقرار الأممي 1701.