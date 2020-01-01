محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو جديد بمقطع من أغنية "إنت جدع"

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نشر الفنان محمد فيديو جديد له عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد رمضان في هذا الفيديو بمقطع من أغنية "انت جدع" ويقوم بغنائها.



يذكر أن أغنية تيك توك لمحمد رمضان، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث بلغت مشاهداتها ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.