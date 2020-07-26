ماجد المهندس يتلقى اتصالا من نجله الفرنسي.. وهذه التفاصيل

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعود إلى العام 2008 للفنان ماجد المهندس وسجل له أثناء استضافته في برنامج "كلمة فصل" كانت تقدمه الإعلامية اللبنانية جومانة بو عيد على شاشة قناة "روتانا موسيقى".

وضمن أحد التحديات التي يتضمنها البرنامج فوجئ الفنان باتصال من ابنه محمد الذي يقيم مع والدته في العاصمة الفرنسية باريس.

وعبر الطفل عن اشتياقه إلى والده الذي بادله المشاعر نفسها واعلمه بأنه حقق نتائج مدرسية مميزة. كما سأله عن سبب غيابه ليشير الأب بأن لديه عملاً يقوم به في بيروت.

وبدا التأثر الكبير واضحاً على وجه الفنان الذي شارف على البكاء. وحقق الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره عبر خاصية ستوريز على تطبيق الصور والفيديوهات انيتجرام وتساءل الكثيرون عن شكل الطفل الحالي وعن علاقته

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