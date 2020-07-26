العبار يوجه نصيحة مهمة بشأن سوق العقارات

كشف محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، ورئيس شركة إعمار الإماراتية، أيهما أفضل في التعامل مع السوق العقري في لفترة الحالية، الشراء، أم البيع، وذلك في ظل تداعيات أزمة كورونا، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي.





وأشار "العبار"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إنه يرى أن الوضع الحالي في السوق العقاري يشير إلى أن البيع ليس خطوة جيدة، معقبا: "العالم كله يمر بأيام صعبة، ولذلك فالانتظار أفضل".





وأضاف رجل الأعمال الإماراتي، ورئيس شركة إعمار الإماراتية، إلى أن الفترة الحالية تعتبر فترة مناسبة للشراء، حيث أن الأسعار حاليا أفضل من أي وقت مضى بسبب تداعيات جائحة كورونا، منوها بأنه يرى أن القطاع العقاري في مصر يشهد حالة من النضج.





ووجه محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، الشكر للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على تواجده اليوم في افتتاح فندق "العنوان" مراسى منتجع الجولف -الساحل الشمالى -سيدى عبد الرحمن.





وقال العبار، إن فندق العنوان مراسى منتجع الجولف، هو الأول خارج الامارات العربية المتحدة، تم افتتاح الفندق فى 2020 رغم ان موعده كان فى 2012، على الرغم من الظروف التى تمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.





وأكد رئيس شركة إعمار العقارية، أهمية هذا الموقع بالنسبة للمسافرين فى المنطقة العربية ونشارك فى النمو السياحى فى مصر، قائلًا: "نشكر الحكومة على مساندتهم، والحجم الذى نراه من الاستثمارات يدل على ايمان الحكومة بأهمية الاستثمار"





وافتتح أمس، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إلى الساحل الشمالى، محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، فندق "العنوان" مراسى منتجع الجولف -الساحل الشمالى -سيدى عبد الرحمن، فى حضور اعلامى مصرى ودولى ولفيف من رجال الاعمال والسياحة.





ويعتبر شاطئ سيدى عبد الرحمن أروع شواطئ البحر المتوسط فى هذه المنطقة وأكثرها تميزًا ورقيًا، وهنا يبرز تميز مراسى التى أقيمت لتكون أول وأرقى وجهة عالمية فى الساحل الشمالي، وهى الآن تخطو خطوات سريعة لتصبح وجهة سياحية عالمية للترفيه والإجازات، ولسياحة اليخوت، ورياضة الجولف. ويقام المشروع على مساحة 6.5 مليون متر مربع، بقيمة 55 مليار جنيها مصريا ما يعادل 3.5 مليار دولار، ويقع فى سيدى عبد الرحمن الكيلو 125 الساحل الشمالي، وعدد الوحدات 8500 وحدة وبانتهاء عام 2020 سيكون قد تم تسليم 3750 وحدة.





وتضم مراسى 23 مجتمع، وتمتد المارينا على مساحة 1.16 مليون متر مربع، ومساحة المتنزهات المائية تصل إلى 16 كم، وتتميز مراسى بطابعها الخاص كمجتمع صديق للأسرة حيث تؤمن بأهمية توفير الأنشطة الهادفة لكل أفراد العائلة والتى تسهم فى تدعيم الروابط العائلية، وتحتوى مراسى على العديد من المناطق التى تلائم الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية ليندمجوا فى جو من المرح والبهجة فى محيط آمن.



