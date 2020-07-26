بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:11 ص
نيل
نيل
هدى عبدالرازق
طمأن المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، المصريين على منسوب المياه في بحيرة السد العالي، مشيرا إلى أن المعدل جيد ويكفي احتياجاتنا الفترة المقبلة.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن منسوب المياه في بحيرة السد العالي مطمئن، منوها بأنه متوقع أن يكون إيراد مياه النيل فوق المتوسط، وهو شيىء مبشر، لافتا إلى أن الفيضان هذا العام قد يكون فوق معدله الطبيعي.

وأضاف أن تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، موضحا أن الفترة الحالية يطلق عليها فترة الفيضان، ويتم متابعة معدلات المياه، وعلى أساسه يتم توفيق الأوضاع.

وفي سياق آخر، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في اطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.
حيث جدد السيد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة اعلان القاهرة سعيًا لتقويض مخاطر الارهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

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