الطالع الفلكي الأحد 26/7/2020..مُشكلة الطَّبِيعَة!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى السّادسة و12 دقيقة صباح غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثّامنة و9 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 19 أبيب قبطى ، 26 تَمُّوز رُومى ، 5 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الطّبيعة لو رَوّضْتّها تِخدِمَكْ ، تِسِيبْهَا دَايْرَة على حَلّ شَعرها تِهِدّك.(سيّد عبدالكريم من فيلم المُهاجر-1994)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يُصادف

ذكرى ميلاد الفنان سيّد عبدالكريم رَحِمَهُ الله وقرينته الفلكيّة الأمريكية ساندرا بولوك ، الفنان سيّد عبدالكريم بالإضافة لمهنة التمثيل فهو أستاذ جامعى بكليّة الزراعة وهى مهنته الأساسيّة وتوفّى مارس بالعام 2012 ، ساندرا بولوك تتم 56 سنة والدها يعمل موظّفاً بالجيش الأميريكى و والدتها مُغنية أوبرا ، تمتّعت بالجنسية المزدوجة الأمريكيّة الألمانيّة ولم تتنازل عن جنسيتها الألمانية إلا بالعام 2009، مُطلقة ولها طفلان بالتبنى وثروة تُقدر بـ 200 مليون دولار، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسمىْ النجميْن مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيهما بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل على نجمنا بالفَاتِحَة.





الفنان سيّد عبدالكريم

(بحيرة البجع)،(صوت مُؤثّر)،(أسد الأضواء)،(إبحث عن الحكمة)،(يعيش فى الأضواء)،(حلم يصبح حقيقة)،(حياة ناجحة).





الفنانة ساندرا بولوك

((طائر أحمر)،(مَلِكْ بابِل)،(أمريكا اللاتينية)،(مُعاناة يوميّة)،(مُعاناة صامتة/فى صمت)،(عقلية حسابيّة/رياضيّات)،(ألقيت عليك تعويذة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: راجع عملك مرتين ، تأكد أنك تتناول الدواء الصحيح ،ثبّت عينيْك على الطريق ولاتنشغل بالموبايل،إحرص على وجود قدمك على بدّالة الفرامل باستمرار.





برج الثور: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.

برج الجوزاء: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج السّرطان: رُبّما كانت حرارة الطقس فرصة لك للتروّى والتفكير قبل أن تقرر الإنطلاق من مكان لآخر، إحترس من إطار مثقوب أو وقود على وشك النّفاد.





برج الأسد: إن وجدت نفسك فى موقف تراخِ أخلاقى فابتعد فوراً ، إبتعد عن الأشخاص والأماكن المشبوهة وتلك التى لاتليق بمستواك الإجتماعى أو تعليمك.





برج العذراء : إذا كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الميزان : طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب: تمسّك ببرود أعصابك أمام الدّهماء والسّوقة ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.





برج القوس: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: بإمكانك النّظرللجانب الممتلئ من الكوب و النّجاح الذى أنجزته حتى الآن مما يُشَجّعك على المُثابرة مهما كانت الظروف تبدو حالياً صعبة.





برج الدّلو: كن جاهزاً بالخطط البديلة إن صادفت المتاعب ، إيد على إيد تساعد ولاعيب فى طلب المساندة مُبكراً قبل أن تخرج الأمورعن سيطرتك.





برج الحوت: تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.



