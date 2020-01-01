غادة عبد الرازق تكشف لأول مرة حقيقة زواجها 15 مرة

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أنه ليس حقيقيًا أنها تزوجت 15 مرة كما يشاع أو غير تلك من الأرقام التي يرددها البعض.

ولفتت خلال تصريحات صحفية، الانتباه إلى أنها تزوجت 10 مرات فقط من بينهم هيثم زنيتا مدير التصوير وانفصلا في 2013 وعادا مرة أخرى.

وأشارت إلى ان زوجها الحالي إنسان رائع، مضيفة: "إحنا فضلنا الاحتفال بزواجنا في كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز".

يذكر أن غادة عبد الرازق قدمت خلال موسم دراما رمضان 2020 مسلسل "سلطانة المعز" الذي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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