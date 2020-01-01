أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن بلا جدال..ومعايير الاتحاد الأفريقي ‏مضحكة ‏





قال أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأبيض ‏هو الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال.‏

وقال رمزي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" قولاً واحداً، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي ‏بلا شك أو جدال، نسبة إلى عدد البطولات والتفوق في البطولة الأكبر ‏وهي أبطال الدوري".‏





واكد:" معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها ‏مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب".‏





وأشار:" أذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي ‏القرن الحقيقي في كل مكان".‏









وتابع أحمد رمزي:" تصريح فاروق جعفر أخذ أكبر من حجمه وعلينا عدم تضخيم ‏الموضوع".‏



