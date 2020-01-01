أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن بلا جدال..ومعايير الاتحاد الأفريقي ‏مضحكة ‏

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:36 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي

قال أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأبيض ‏هو الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال.‏
وقال رمزي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" قولاً واحداً، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي ‏بلا شك أو جدال، نسبة إلى عدد البطولات والتفوق في البطولة الأكبر ‏وهي أبطال الدوري".‏

واكد:" معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها ‏مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب".‏

وأشار:" أذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي ‏القرن الحقيقي في كل مكان".‏


وتابع أحمد رمزي:" تصريح فاروق جعفر  أخذ أكبر من حجمه وعلينا عدم تضخيم ‏الموضوع".‏

وواصل:"دائماً نقول الكرة تلعب مع أصحابها، فمن الطبيعي أن الحكام ‏تتأثر بجماهير الفريق صاحب الملعب، وأعتقد أن هذا ما كان يقصجه ‏فاروق جعفر".‏

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