محمد رمضان يشارك جمهوره أغنية "أنت جدع" عبر "إنستجرام"

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
 

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له، عبر خاصية "أستوري" بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .

وظهر رمضان، في الفيديو وهو  يرقص على أغنية: "إنت جدع"، حيث كان يرتدي تيشرت أسود اللون وسلسلة ذهب.

 يذكر أن أغنية تيك توك لمحمد رمضان، حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث بلغت مشاهداتها أكثر من 8 ملايين مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وقدم محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.



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