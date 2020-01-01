لتجنب الحوادث.. نصائح مهمة من "المرور" للمواطنين

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.
4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.
5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.
7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.
8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 26 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا
طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الأحد ليلًا
طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فقد جاءت كالتالي: القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 31 درجة، وسانت كاترين العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة.

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