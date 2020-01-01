الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

يسعى جهاز الكرة بالنادي الأهلي، سرعة حسم صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي، من خلال الإتصالات مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي.





وقد عقد مسؤولي الأهلي جلسة خاصة مع اللاعب لحسم مصيره و التعرف على رغبته، وأكد رمضان برغبته في الإستكمال داخل أسوار القلعة الحمراء.





وبعد معرفة رغبة رمضان في البقاء داخل الأهلي، منح مسؤولي الفريق الفرصة الكبري من الضغط على النادي الإنجليزي، دون المغالاة في المبلغ المعروض.





وكشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي، أن تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة، من أندية روسيا واليونان، بجانب العروض الموجودة من تركيا والبرتغال، خلال الفترة الماضية.



