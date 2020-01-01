والدة حلا الترك تكشف شرطها الوحيد للزواج مجددا

قالت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك إنها لا تمانع الزواج مرة ثانية بعد طليقها المنتج محمد الترك الذي تزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وكشفت خلال تصريحات إعلامية، النقاب عن أنها لا تعيش قصة حب حالياً.

واشترطت أن يكون الزواج قائماً على الحب، لا من خلال التقاليد، كما حصل في زواجها الأول، قائلةً: "للحين ما حبيت".

ورداً على سؤال حول مواصفات "فارس الأحلام" الذي تنتظره، قالت منى السابر: " يجب ان يكون رجلاً بما للكلمة من معنى، وحنوناً وكريماً".





ونوّهت إلى أن حالته المادية يجب أن تكون مقبولة كحد أدنى: "لا عالية ولا قليلة، لأن المادة تجعل الحياة اسهل".











