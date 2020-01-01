تطور جديد في ملف انتقال رمضان صبحي للأهلي

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي



أبدي رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون المعار للنادي الأهلي، رغبته في الاستمرار مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، في ظل مفاوضات إدارة القلعة الحمراء لتمديد إعارته أو شراءه بشكل نهائي.

وأكد صبحي في الجلسة التي جمعته مع مسئولي النادي الأهلي المتابعين لملف ضمه من هيدرسفيلد، على رغبته الحاسمة في البقاء داخل القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، لضمان المشاركة بشكل أساسي مع الفريق، بالإضافة لعدم تلقيه عروضا مناسبة في الوقت الحالي.

وأشارت تقارير صحفية أن إعلان رمضان رغبته في الاستمرار مع الأهلي ستدفع مسئولي الأهلي لتكثيف مفاوضاتهم مع إدارة هيدرسفيلد والضغط عليهم لحسم بقاء اللاعب مع الفريق الأحمر بشكل نهائي.

ويشترط نادي هيدرسفيلد الحصول على 7 مليون جنيه استرليني للموافقة على انتقال رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي، وهي الشروط التي يراه مسئولي القلعة الحمراء مبالغ فيها في ظل الظروف الصعبة للأندية بسبب فيروس كورونا.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الأهلي وهيدرسفيلد للوصول إلي إتفاق يرضي الطرفين ويضمن استمرار رمضان صبحي مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

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