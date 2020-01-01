القصة الكاملة في مفاوضات ميسي مع الإنتر

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن مفاوضات نادي إنتر ميلان الإيطالي، مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد رغبة والده في شراء منزل بإيطاليا





من جانبه أكد أنطونيو كونتى المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، عدم صحة هذه الانباء على الإطلاق.





وقال أن إنضمام ميسي إلي انتر ميلان مجرد أنباء من "درب الخيال"، مؤكدا استحالة حدوث ذلك الأمر.





أما بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي انتر ميلان قال: "التعاقد مع ميسي؟.. إنه شئ خيالي، إنه بالتأكيد ليس أحد أهدافنا وأعتقد أنه مهتم بمواصلة مسيرته الكروية في برشلونة".





وخرجت أنباء عن تفكير ميسي في الرحيل عن برشلونة بعد خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وتوقع البعض انتقاله للدوري الإيطالي بعد شراء والده منزل في ميلانو.



