صلاح يقدم روشتة لليفربول للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عقب تتويج فريقه بلقب البريميرليج هذا الموسم بعد غياب طويل دام لثلاثون عام .

وقال صلاح، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "إنه أمر عظيم وشعور رائع أن تفوز بالدوري الإنجليزي مع النادي بعد 30 عامًا من الغياب. إنه حلم أصبح حقيقة".

وأضاف "نحتاج للحفاظ على الجوع لدينا في الموسم المقبل، لأنه سيكون أكثر صعوبة من هذا العام، ستحاول الفرق الأخرى الرد والعودة للفوز بالألقاب".

وتابع "لكن أعتقد أن الجوع يستطيع دفعنا مرة أخرى إلى الفوز بالألقاب. نأمل أن نتمكن من القيام بذلك، وعلينا القتال من أجل هذا، وأن نضعه هدفًا رئيسيًا لنا".

وأكمل "عندما أرى الوضع الآن، أفكر بنفسي للموسم المقبل، أتوقع أن يصبح الوضع صعبًا، لأن الجوع يقل كلما فزت بالألقاب، نحن حققنا لقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا".

وأتم "بسبب هذا الأمر، علينا تغيير عقليتنا الآن، ويجب أن تجد أمرًا ما في رأسك يستطيع دفعك إلى الأمام، وأن تحافظ على الجوع لديك حتى الموسم المقبل والذي يليه أيضًا".

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